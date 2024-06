Finali Assoluti ginnastica aerobica Gorle 2024 oggi in tv: canale, orario e streaming

Tutto pronto per le Finali dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di ginnastica aerobica. Grande attesa per l’atto conclusivo del campionato nazionale, ultimo appuntamento per gli azzurri della DT Luisa Righetti prima dei Mondiali, in programma a Pesaro dal 27 al 29 settembre. Dopo le qualificazioni della giornata di sabato 1° giugno, i migliori atleti del Bel Paese si sfidano per i titoli di specialità nell’ultima giornata di questo weekend che ha visto andare in scena altre quattro competizioni a corredo degli Assoluti. Francesco Sebastio (Ginnastica Francavilla) e Anna Bullo (Gruppo Sportivo Sambughé) vogliono provare a difendere i titoli individuali, mentre tra le coppie miste puntano alla conferma Andrea Colnago ed Elisa Marras. A caccia della conferma sul gradino più alto del podio anche il trio dell’Artistica Porto Sant’Elpidio ed il gruppo della società organizzatrice dell’Aerobica Evolution. Si preannuncia grande spettacolo: chi trionferà? L’appuntamento è per domenica 2 giugno al Palalovato di Gorle, in provincia di Bergamo: dalle ore 9.30 spazio a Trofeo MMA, Trofeo delle Regioni Junior A e Trofeo delle Regioni Aerobica Dance e a seguire le Finali assolute. Ecco, di seguito, le informazioni per seguire le finali per i titoli di specialità degli Assoluti di ginnastica aerobica.

STREAMING E TV – Le finali per i titoli di specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di ginnastica aerobica sono visibili in streaming in leggera differita su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android), con la telecronaca di Fabio Castelli ed il commento tecnico dell’ex campionessa Michela Castoldi. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO

9.30 Trofeo MMA, Trofeo delle Regioni Junior A e Trofeo delle Regioni Aerobica Dance

A seguire Finali Campionato Italiano Assoluto