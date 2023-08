Mondiali ginnastica ritmica 2023, Raffaeli: “Un argento che mi rimarrà nel cuore”

“Dei tre argenti quello che mi rimarrà nel cuore è quello di oggi dell’all around, ho fatto la gara per divertirmi, provare a vincere e anche se non ce l’ho fatta per me è una vittoria. Sono partita con cerchio e palla in sicurezza, poi al nastro ho voluto fare un esercizio magnifico, ho voluto lasciare un ricordo di me. Dedico questo alla mia famiglia, alla mia società e alle allenatrici che mi hanno sostenuto tanto”. Lo ha dichiarato Sofia Raffaeli dopo l’argento ai Mondiali di ritmica di Valencia nella prova dell’all-around individuale. “Cosa chiedo a me stessa? Voglio ricordare questa gara, come l’ho fatta a livello mentale e fisico. Questa è stata un’esperienza molto positiva e voglio imparare a ricordare le cose positive e non quelle negative. Non è sempre importante vincere, ma entrare in pedana per me stessa” ha proseguito dopo la gara.

“Adesso mi riposerò un po’, ma voglio subito tornare a lavorare in vista delle Olimpiadi che saranno tra meno di un anno. Voglio lavorare su nuovi esercizi e arrivare più pronta possibile. Dualismo con la Varfolomeev? Non mi importa delle altre, io voglio solo far bene per me stessa. Sono felice perchè mi sono sentita molto bene in pedana, l’importante è questo”, ha affermato la giovane di Chiaravalle per concludere.