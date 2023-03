Ginnastica ritmica, World Cup Atene 2023: Sofia Raffaeli trionfa nel concorso generale

Grandissima prestazione di Sofia Raffaeli, che si è imposta nella prima tappa stagionale della World Cup 2023 ad Atene. Al Palaio Faliro la campionessa mondiale in carica ha confermato la prima posizione di ieri nel concorso generale (All Around), totalizzando il punteggio complessivo di 131.750 frutto di 34.850 al cerchio, 32.650 alla palla, 33.250 alle clavette e 31.000 al nastro. Alle sue spalle, staccata di oltre due punti, si è piazzata la bulgara Stiliana Nikolova che ha preceduto la connazionale Boryana Klaeyn. In casa Italia si registra anche il tredicesimo posto di Milena Baldassarri, che non si qualifica per le finali di specialità di domani alla pari di Sofia Maffeis che chiude al diciottesimo posto.

“Sono soddisfatta, si trattava della prima World Cup della stagione e ho presentato esercizi nuovi – ha spiegato Raffaeli dopo la gara – Ho portato in pedana quattro buone routine, ma ho tolto qualche difficoltà che proverò a presentare domani nelle finali di specialità.” Nella giornata di domenica le finali di specialità saranno trasmesse in diretta tv dalle 14:00 su La7d (canale 29 del digitale terrestre).