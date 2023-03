Ginnastica ritmica, Serie A Desio 2023: Fabriano vince ancora, battuta la Raffaello Motto Viareggio

La Ginnastica Fabriano continua a dominare in Serie A. Nella terza tappa del massimo campionato nazionale andata in scena al PalaFitLineDesio di Desio, le ragazze di allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi hanno avuto la meglio su tutte le altre squadre con il punteggio totale di 121.950 grazie al 31.950 di Milena Baldassarri al cerchio, al 28.600 di Lorjen D’Ambrogio alla palla, al 31.950 di Milena alle clavette e al 29.450 di Gaia Mancini al nastro. Secondo posto per la Raffaello Motto Viareggio, che sale di una posizione rispetto alla seconda tappa con 121.650 punti, frutto del 31.200 di Darja Varfolomeev al cerchio, del 32.000 di Chiara Puosi alla palla, del 32.000 di Sofia Sicignano alle clavette e del 28.050 di Arianna Musetti al nastro. Ultimo gradino del podio per l’Udinese con 119.850 punti (32.900 di Tara Dragas al cerchio, 31.650 di Isabelle Tavano alla palla, 27.500 di Isabel Rocco alle clavette e 27.800 di Tara Dragas al nastro).