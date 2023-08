Ginnastica ritmica, Mondiali Valencia 2023: Raffaeli argento al cerchio e alla palla

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’argento al cerchio e poi nella palla ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso di svolgimento a Valencia. L’azzurra, che lo scorso anno aveva conquistato l’oro, nel cerchio scende dunque di un gradino sul podio, venendo battuta dalla tedesca Darja Varfolomeev. Bronzo, invece, per l’ungherese Fanni Pigniczki. Punteggio di 35.750 per la tedesca, 35.250 invece per l’azzurra, battuta dunque di poco, più staccata la magiara con 34.050. Altro secondo posto per Raffaeli successivamente nella palla, ancora una volta battuta di misura dalla tedesca Varfolomeev: 35.800 a 35.200 in una finale di alto livello con il bronzo che va alla bulgara Stiliana Nikolova (35.150).

Si tratta a ogni modo per la giovane fuoriclasse italiana del secondo e del terzo argento iridato della storia della ginnastica del Bel Paese, dopo quello di Milena Baldassarri al nastro nel 2018. Sono dunque nove le meraviglie personali per la baby campionessa di Chiaravalle, cinquantuno i podi, invece, per la Federazione ginnastica italiana.