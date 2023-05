Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023: riscatto Farfalle, bronzo ai cinque cerchi

Termina con un bronzo l’avventura dell’Italia agli Europei di ginnastica ritmica andati in scena a Baku, capitale dell’Azerbaijan. A riscattarsi quest’oggi sono state le Farfalle, che si sono subito messe alle spalle il deludente quinto posto di ieri nella prova All-Around. La squadra guidata dalla capitana Alessia Maurelli si è piazzata in terza posizione nella finale di specialità sui cinque cerchi, mettendo in mostra un ottimo esercizio conclusosi con un punteggio di 34.950. Le azzurre sono salite sul terzo gradino del podio dietro a due delle favorite della vigilia, Israele (35.800) e Bulgaria (35.250).

Le Farfalle sono poi tornate in pedana anche per una seconda finale, quella della routine con i 3 nastri e le 2 palle. Maurelli e compagne sulle note di “Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men” di Bergesen/Phoenix si sono dovute accontentare della sesta posizione in una finale che ha visto la medaglia d’oro andare alle padrone di casa dell’Azerbaijan con 32.250 punti davanti ad Israele (32.150) e Ucraina (29.850). La nostra rappresentativa chiude la trasferta europea con 5 medaglie – bronzo squadra junior con le 5 funi, due ori e un argento per Sofia Raffaeli e bronzo per le Farfalle – in attesa dei Mondiali di Valencia in programma in estate.