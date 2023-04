Ginnastica artistica, World Cup 2023: quattro azzurri centrano le finali a Il Cairo

Va in archivio la prima giornata di qualificazioni della tappa di World Cup di specialità di ginnastica artistica in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto. Gli azzurri hanno conquistato le prime finali fornendo delle ottime prestazioni in pedana. Giorgia Villa, Asia ed Alice D’Amato hanno ottenuto un pass a testa. Asia al volteggio totalizza 14.016 come media dei due salti battendo anche la statunitense Joscelyn Roberson. Molto bene anche la gemella alice, che alle parallele ottiene un 14.466 e si piazza davanti a Giorgia Villa che totalizza 14.033: il bilancio è di tre finali assicurate per le azzurre.

Per quanto riguarda gli uomini, invece, Salvatore Maresca ha centrato la finale agli anelli con il punteggio di 14.700, il secondo migliore di giornata, assicurandosi di lottare per il podio egiziano in Coppa del Mondo. Ares Federici, invece, totalizza un 12.700 che non è sufficiente per accedere all’ultimo atto. Presente anche Mario Macchiati, autore di un 13.133 agli anelli e di un 14.000 al cavallo con le maniglie, che non gli è bastato per qualificarsi alla finale. In groppa pure Nicolò Mozzato, al rientro in una gara internazionale di World Cup a poco più di un anno dal brutto infortunio alle ginocchia subìto proprio in una tappa di Coppa del Mondo. Il campione della Spes Mestre si è fermato a 12.333. Le finali di specialità saranno trasmesse in diretta televisiva sulla rete nazionale, in entrambe le giornate a partire dalle ore 14:00. Sabato 29 aprile tutti collegati su Rai Sport, mentre domenica 30 aprile la gara integrale sarà su Rai Play.