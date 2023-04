Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2023: dominio Italia davanti alla Corea del Sud, Manila Esposito vince l’All-round

L’Italia domina il Trofeo di Jesolo 2023. Le Fate hanno regalato spettacolo in Laguna conquistando l’incredibile punteggio di 164.934, che vale la medaglia d’oro davanti alla Corea del Sud, argento con 154.834, e alla Spagna, bronzo con 152.167. Un successo che mancava dal 2009 e che rimarrà nella storia della ginnastica, un punteggio che avrebbe fatto tremare anche gli Stati Uniti, oggi assenti. Giù dal podio il Canada A (152.033) e il Giappone (151.701).

Ma le emozioni non finiscono qui. Con 54.434 Manila Esposito vince l’All-Around e conquista il Dragone davanti ad Alice D’Amato, seconda con 54.067, e ad Angela Andreoli, bronzo con 53.000, mentre Chiara Barzasi è quarta a 52.066. Grandissimi esercizi anche di Asia D’Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa, che non hanno però gareggiato su tutti gli attrezzi. Si chiude dunque con grandi soddisfazioni la prima uscita internazionale della squadra italiana, che parte alla alla grande in vista degli Europei.