Ginnastica artistica, Mondiali maschili a squadre 2023: l’Italia è ottava in finale, vince il Giappone davanti alla Cina

L’Italia chiude all’ottavo e ultimo posto la finale dei Mondiali maschili a squadre di ginnastica artistica. Ad Anversa Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati si trovano al secondo posto dopo due rotazioni, ma pagano un terzo e un sesto giro disastrosi, con diversi errori alle parallele pari e al cavallo con maniglie. Il migliore in casa Italia è Bartolini, campione mondiale in carica nel corpo libero, con una prova senza sbavature in tutte le rotazioni. L’oro va al Giappone, 255.594 punti, che la spunta sulla Cina, 253.794, all’ultima rotazione. Terzo posto per gli Stati Uniti, 252.428, che si mettono dietro la Gran Bretagna, condannata dagli errori di Hall nella prima e nell’ultima rotazione .

LA CRONACA

Italia che apre con la Germania agli anelli con Macchiati, Abbadini e Casali per gli azzurri. Macchiati si esibisce per primo con coefficiente di difficoltà 4.7 e racimola 13.133 punti. Abbadini fa meglio nel 24enne con 13.266. Fa ancora meglio Casali, che ottiene 13.500. Ottimo avvio per l’Italia con un 39.899 che la colloca al settimo posto davanti solo al Canada. Terzo posto occupato dalla Svizzera distante circa tre punti. Si prosegue al volteggio con Macchiati che apre di nuovo e lo fa con una prova discreta da 14.333 punti, leggermente peggio delle qualificazioni. Segue Bartolini che inizia bene la sua finale con un buon 14.566. Casali chiude la rotazione con 14.440 punti. 43.299 punti di rotazione per l’Italia, che sfrutta gli errori delle altre nazionali e sale fino al terzo posto con 83.198 punti. In testa in solitaria la Cina con 87.664 davanti alla Svizzera con 83.531. Terza rotazione che vede l’Italia impegnata alle parallele pari. Non inizia bene il terzo giro con una prova non sufficiente di Casali, che raccoglie solo 12.900 punti. Errore per Levantesi, che perde gli appoggi a inizio esibizione e ottiene 12.366 punti. Italia che scivola in ottava piazza con un totale di 122.630 punti. Cina in testa davanti a Gran Bretagna e Svizzera. Giro di boa con l’Italia impegnata alla sbarra. Continuano le difficoltà per Macchiati, che dopo le incertezze alle parallele racimola solo 12.833 in apertura di quarta rotazione. Bene invece Abbadini con 14.033 punti. Italia che approfitta della prova negativa della Germania per ritornare al settimo posto con 162.662 punti. Corsa alle medaglie compromessa con Giappone, Gran Bretagna, Cina e Usa racchiusi in un punto e mezzo. Quinta e penultima rotazione con l’Italia impegnata al corpo libero. Prosegue l’ottima finale di Abbadini, che non sbaglia e raccoglie 13.900 punti. Bene anche Casali, che supera i 14 punti ottenendo 14.066 con un coefficiente di 5.6 di difficoltà. Miglior rotazione dell’Italia, chiusa dal 14.033 di Bartolini, campione mondiale in carica in questo attrezzo. Italia quinta con 204.661 davanti a Svizzera, Germania e Canada. 213.662 per il Giappone, seguito da Usa, 211.129, Cina, 209.962, e Gran Bretagna, 208,162. Nell’ultima rotazione Italia impegnata nel cavallo con maniglie. Azzurri che crollano nell’ultimo giro con la prova disastrosa di Macchiati, che ottiene 10.633 punti, e la caduta di Abbadini, che raccoglie 12.733 punti. Chiude la finale Bartolini con un’altra ottima prova da 13.133 punti. Italia che chiude all’ultimo posto.