Ginnastica artistica, Mondiali Anversa 2023: Simone Biles torna e incanta eseguendo lo Yurchenko doppio carpio

Simone Biles torna in grande stile ai Mondiali di ginnastica artistica di Anversa. La campionessa americana, dopo il blocco psicologico prima delle Olimpiadi di Tokyo, ha incantato le qualificazioni del torneo iridato eseguendo al volteggio il leggendario Yurchenko doppio carpio, un esercizio finora eseguito solo dagli uomini, e che ora prende il nome di Biles, quattro volte campionessa olimpica, essendo lei l’unica donna capace di realizzarlo. Il salto ha ottenuto l’incredibile punteggio di 15.266, per un totale di 58.865 punti alla fine dei quattro attrezzi. “Le persone, spero, si rendono conto che questa potrebbe essere l’unica volta nella loro vita in cui hanno visto un salto come questo eseguito da una ginnasta donna“, ha aggiunto il suo allenatore Laurent Landi.