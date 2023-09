Ginnastica artistica, Ferrari: “Niente Mondiali per me, lavoro in vista del grande obiettivo del 2024”

“Niente Mondiali di Anversa 2023 per me, ma non temete sono al lavoro per programmare il mio rientro appena possibile, in vista del grande obiettivo del 2024!”. Così, sui suoi profili social, Vanessa Ferrari annuncia il suo forfait – già reso noto dalle convocazioni ufficiali – per l’imminente rassegna iridata di ginnastica artistica.

“Vi faccio il punto della situazione! Prima però torniamo ad Anversa 2013 -scrive la 32enne bresciana-. Dopo la delusione della mancata medaglia Olimpica, bella incazzosa, mi presentai al mondiale sulle note di Tangled Up e conquistai l’argento al corpo libero. Il caso vuole che quest’anno, esattamente 10 anni dopo, i Mondiali si disputeranno proprio ad Anversa, prosegue la medagliata di Tokyo.

“Avrei voluto tornare in pedana in questa occasione, avevo recuperato tutta l’acrobatica di Tokyo, stavo andando forte, per puntare ad un’altra medaglia mondiale e alla qualificazione olimpica per la squadra. Purtroppo però, a giugno, in allenamento, durante uno stacco in pedana ho subito una piccola lesione al tendine d’Achille destro. Questo ha compromesso il percorso di preparazione verso questi Mondiali. Sono abituata a fronteggiare gli imprevisti e sto cercando di sistemare questo problema”, conclude Ferrari.