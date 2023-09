Ginnastica artistica, Assoluti Padova 2023: titoli a Castellaro, De Rosa e D’Amato

I risultati dell’ultima giornata di gare al PalaIndoor di Padova, teatro dei Campionati Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Sono stati cinque i titoli italiani assegnati in queste ore, un appuntamento importante anche sulla strada verso i Mondiali di Anversa che ormai distano solo due settimane. A livello maschile cambio nella guardia del corpo libero: la vittoria infatti è andata a Filippo Castellaro, che con il punteggio di 14.500 ha preceduto il campione uscente e campione mondiale 2021 Nicola Bartolini, oggi secondo con 14.350. Completa il podio Mario Macchiati, autore di una prova da 14.250 e già vincitore in questo weekend del titolo tricolore All Around. Punteggio di 14.650 invece per Edoardo De Rosa, campione italiano al cavallo con maniglie, con Andrea Canazza secondo a 14.300. Nicolò Mozzato si prende il terzo posto con 14.150, che è anche il suo nuovo primato personale.

Grande duello agli anelli, che hanno visto giocarsi la vittoria coloro che hanno vinto l’argento e il bronzo ai Mondiali di Kitakyushu due anni fa. Il successo oggi è andato a Salvatore Maresca, che con un esercizio da 14.850 ha regalato spettacolo precedendo Marco Lodadio, fermo a 14.600 con una prova comunque di assoluto livello. Podio anche per Andrea Russo a 14.000.

A livello femminile invece spicca la vittoria di Alice D’Amato alle parallele asimmetriche. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso davanti a tutte con 15.150, precedendo le compagne di arma Elisa Iorio e Giorgia Villa, rispettivamente premiate con 14.750 e 14.400. Infine Alessia Guicciardi ha prevalso al volteggio, grazie al nuovo personale in 13.350. Alle sue spalle Desiree Carofiglio (12.975) ed Elena Ferrari (12.725).