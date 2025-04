La Formula E è pronta a tornare in scena dopo quasi due mesi di stop. Il campionato elettrico, che a febbraio era stato ospite della città di Jeddah, in Arabia Saudita, fa tappa negli Stati Uniti. Il quinto round della Stagione 11 si terrà sul circuito dell’Homestead-Miami Speedway, che fa il suo debutto nel calendario del campionato. Il circuito, negli anni palcoscenico delle gare di NASCAR, è stato riadattato per la Formula E, con il layout che prevede quindici curve e tre rettilinei. Il weekend di gara si svolgerà su due giorni, tra venerdì 11 e sabato 12 aprile. La prima giornata sarà interamente dedicata alle prove libere 1, in scena tra le 22:30 e le 23:10 italiane. I piloti torneranno in pista il giorno dopo, con le FP2 ad aprire le danze alle 13:30. Poche ore più tardi, alle 15:40, andranno in scena le qualifiche. Infine, il fine settimana si concluderà con l’e-Prix, che avrà inizio alle 20:05. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport e Discovery+, mentre è prevista una replica in chiaro su Canale 20 a partire dalle 23:04.

FORMULA E – GLI ORARI DELL’EPRIX DI MIAMI

Prove libere 1: venerdì 11 aprile, 22:30-23:10

Prove libere 2: sabato 12 aprile, 13:30-14:10

Qualifiche: sabato 12 aprile, 15:40-17:03

E-Prix: sabato 12 aprile, 20:05-21:00

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Dopo i primi quattro round, è Oliver Rowland a dominare la classifica piloti. L’inglese della Nissan è in testa con 68 punti, avendo collezionato tre podi – di cui due vittorie – dall’inizio della Stagione 11. Rowland si deve guardare dal suo connazionale Taylor Barnard, il rookie meraviglia di questo avvio di campionato che vanta 51 punti. Il classe 2004 della McLaren, diventato il più giovane pilota ad aver mai ottenuto un podio in Formula E, ha collezionato tre presenze in top tre su quattro gare andate in scena. A chiudere la top tre c’è Antonio Felix Da Costa a quota 39 punti. Avvio complesso invece per il campione del mondo in carica Pascal Wehrlein, che con 25 punti occupa l’ottava piazza.

Nella classifica riservata ai team, Nissan è davanti a tutti con i 68 punti di Oliver Rowland, con Norman Nato che non ha ancora ottenuto un punto dal via della stagione. Seconda piazza per McLaren, alle spalle di appena una lunghezza e che vanta 67 punti. Terzo posto invece per Porsche con 64 punti. Nissan occupa la prima posizione anche nella classifica costruttori con un totale di 130 punti. Seconda piazza per Stellantis a quota 83 e terzo posto per Porsche con 80 punti.