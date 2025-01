Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Adelaide 2025, torneo in programma sul cemento outdoor in Australia dal 6 all’11 gennaio. L’americano Tommy Paul guida il seeding dell’evento, vinto lo scorso anno dal ceco Jiri Lehecka (al via anche lui). Spicca la presenza nel main draw di due italiani: Lorenzo Musetti (seconda forza del seeding) e Matteo Arnaldi (che dovrà sperare in un ritiro per essere testa di serie). Infine, ai nastri di partenza pure giocatori del calibro di Auger-Aliassime, Korda, Machac e Nakashima. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI (IN DOLLARI)

PRIMO TURNO – $ 7.295

SECONDO TURNO – $ 11.935

QUARTI DI FINALE – $ 20.555

SEMIFINALE – $ 35.480

FINALISTA – $ 60.350

VINCITRICE – $ 103.455

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 6.996

SECONDO TURNO – € 11.445

QUARTI DI FINALE – € 19.711

SEMIFINALE – € 34.024

FINALISTA – € 57.873

VINCITRICE – € 99.209

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti

ALBO D’ORO

2020 Andrej Rublëv b. Lloyd Harris 6–3, 6–0

2021 Annullato per pandemia di Coronavirus

2022 I Gaël Monfils b. Karen Chačanov 6–4, 6–4

2022 II Thanasi Kokkinakis b. Arthur Rinderknech 6(6)–7, 7–6(5), 6–3

2023 I Novak Đoković b. Sebastian Korda 6(8)–7, 7–6(3), 6–4

2023 II Kwon Soon-woo b. Roberto Bautista Agut 6–4, 3–6, 7–6(4)

2024 Jiří Lehečka b. Jack Draper 4–6, 6–4, 6–3