Littler-Humphries oggi in tv: orario e diretta streaming finale Mondiale freccette 2024

Oggi, mercoledì 3 gennaio, andrà in scena l’atto finale del Mondiale di freccette 2024. Sarà sfida tra il numero 3 del mondo Luke Humphries e l’incredibile favola di Luke Littler, 16enne numero 164 del ranking mondiale. Il classe 2007 ha battuto nel suo percorso due veterani come Van Barneveld, 4-1 agli ottavi, e Rob Cross, 6-2 in semifinale. Humphries arriva in finale con un solo set perso nelle ultime due partite, 6-0 a Williams e 5-1 a Chisnall. Si parte alle 21:15 in diretta esclusiva su Dazn. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni e Giorgio Basile, con commento tecnico di Giordano Reale.