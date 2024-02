Sky motori, presentata la squadra per il 2024: novità Vicky Piria, Camicioli sostituirà Masolin

A meno di una settimana dall’inizio di una nuova grande stagione del mondo dei motori, Sky Sport ha presentato la propria squadra che farà compagnia agli abbonati. Confermato Carlo Vanzini, che sarà la voce di tutti i Gran Premi insieme a Marc Gené, il quale garantirà aggiornamenti dal box Ferrari e da bordo pista, e Roberto Chinchero, esperto nell’analisi strategie di piloti e team. La novità riguarda invece la conduzione dei pre e post gara. A sostituire Federica Masolin, impegnata con la Champions League e gli Europei, sarà Davide Camicioli.

Al suo fianco Ivan Capelli, presenza fissa per tutte e 24 le gare in programma, e la novità Vicky Piria. Confermati anche Mara Sangiorgio per le interviste in loco nel paddock e Matteo Bobbi, che con la Sky Sport Tech Room analizzerà gli episodi di gara e permetterà agli appassionati di scoprire tutti i dettagli riguardanti le monoposto. Sono previste inoltre delle incursioni dell’ex campione del mondo Nico Rosberg, mentre per quanto riguarda Federica Masolin, pur abbandonando la conduzione fissa sarà ancora protagonista con interviste e backstage del Circus in determinati momenti del Mondiale.

Coppia che vince non si cambia neanche per quanto riguarda la MotoGP, con Guido Meda e Mauro Sanchini confermati per le telecronache del Motomondiale. Moto2 e Moto3 affidata ancora a Rosario Triolo e Mattia Pasini, mentre gli inviati ai box per le ultime direttamente dal luogo dove si gareggia saranno Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Confermata, infine, anche Vera Spadini alla conduzione degli studi pre e post gara. Le due novità di quest’anno, per quanto riguarda le assenze, sono invece Davide Valsecchi – che attraverso un video sui social ha comunicato che non lavorerà più per l’emittente – e Antonio Boselli – diventato responsabile della comunicazione Motorsport di Piaggio.