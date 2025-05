Rivoluzione Ferrari in corso? Dalla Germania arriva un’indiscrezione che scuote il mondo del Cavallino Rampante: ecco cosa sarebbe successo.

La Ferrari, dopo il GP di Monaco in cui Leclerc ha chiuso in seconda posizione, si sta preparando per affrontare il GP di Spagna. Neanche un po’ di respiro perché domenica primo giugno si torna già in pista. Nel mentre, però, è arrivata un’indiscrezione dalla Germania che ha senz’altro dato uno scossone alla scuderia di Maranello.

Di sicuro dalla Ferrari, per questo Mondiale 2025, ci si sarebbe aspettati di meglio. Spesso la strategia del team non ha permesso di performare nel migliore dei modi e sia per Charles Leclerc sia per Lewis Hamilton alcuni Gran Premi più di altri si sono rivelati abbastanza complicati.

Occhio però a cosa è trapelato dalla Germania perché molto presto tutto potrebbe cambiare e potrebbe così partire una vera rivoluzione all’interno dell’intera giostra della Formula 1.

Ferrari, il cambiamento può essere pesantissimo: ‘Bild’ parla di una vera rivoluzione

La Ferrari non può essere soddisfatta della stagione che sta disputando. A parte qualche momento più alto, come i due podi di Leclerc e alcune Sprint incredibili di Hamilton, il Mondiale è stato fin qui caratterizzato per lo più da bassi. Secondo il quotidiano ‘Bild’, la scuderia di Maranello starebbe perciò pensando ad una vera rivoluzione.

Non è un caso che a fare notizia è stato, in tal senso, il nome di Christian Horner attuale team principal della Red Bull. La sua avventura con quest’ultima sembrerebbe essere giunta al capolinea, tanto che da settimane si parla di un suo addio per la fine degli impegni di questo 2025. Dopo il GP di Monaco il nome di Horner è stato accostato alla Ferrari: situazione questa che, se andasse in porto, darebbe il via a dei cambiamenti pesantissimi.

Stando sempre a ‘Bild’, Horner sarebbe stato contattato in maniera informale dalla Ferrari. Un passo che forse in pochi si sarebbero aspettati. E che potrebbe stravolgere il quadro generale della F1. Sotto osservazione c’è l’operato di Frédéric Vasseur che fin qui non ha portato ai risultati sperati. Motivo questo per il quale, dopo l’operazione Hamilton, il Cavallino Rampante potrebbe procedere con un cambiamento per il team principal.

Il contratto di Horner con la Red Bull è in scadenza nel 2026 ma tutto può succedere con la fine di questo Mondiale ancora in corso. Specialmente se la Ferrari non dovesse riuscire a dare la scossa decisiva al proprio percorso.