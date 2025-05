Il Roland Garros procede a ritmi serrati e, dopo l’esordio – vincente – di Jannik Sinner, oggi scenderanno in campo altri italiani: ecco il programma e le info.

Lo spettacolo del tennis continua a Parigi con il Roland Garros in cui man mano lo scenario sta prendendo forma. Non sono mancati i colpi di scena, con eliminazioni non pronosticabili, ma non sono mancate neppure le certezze. Continuano ad esempio i percorsi dei più osservati degli ultimi tempi: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno conquistato l’accesso al secondo turno.

L’Open di Francia procede perciò a ritmi serrati e il programma di quest’oggi – martedì 27 maggio – prevede diversi scontri molto interessanti. Non mancheranno neppure gli italiani che proveranno a staccare il pass per il turno successivo. Ecco tutte le info utili e quale tennista scenderà in campo per dare prova di sé.

Roland Garros, quattro gli italiani in campo oggi: saranno gare tutt’altro che scontate

Dopo la vittoria all’esordio di Jannik Sinner, anche il terzo giorno del Roland Garros è ufficialmente cominciato: saranno tanti gli italiani oggi in campo per provare a strappare il pass per il turno successivo, ovvero per il secondo turno della competizione. Nello specifico si potrà assistere alle gare di Francesco Passaro, Flavio Cobolli (reduce della vittoria dell’ATP 500 di Amburgo), Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Alcune sfide saranno più complicate di altri ma gli azzurri ce la metteranno tutta per provare a mettere a segno il colpaccio. Nello specifico: Passaro affronterà De Jong, Cobolli affronterà Cilic, Arnaldi se la vedrà con Auger-Aliassime e Bellucci con l’attuale numero 5 del mondo, ovvero Jack Draper. Il tutto dalle ore 11:00 in poi fino alla fine di questa giornata.

Ci saranno poi anche altri diversi big impegnati in campo. Nello specifico gli occhi sono tutti puntati su Coco Gauff contro Gadecki, Daniil Medvedev contro Norrie e Sascha Zverez contro Tien. Ritorno su terra rossa, in serata e sul Campo 7, anche per Joao Fonseca contro Hurkacz.

Il secondo Slam sta perciò man mano prendendo forma e il tennis italiano lo sta vivendo da protagonista: non resta che attendere l’avvio di questo secondo turno per comprendere cosa succederà e chi sarà impegnato nel prossimo step dell’Open francese.