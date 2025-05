La Formula 1 si sta preparando per il GP di Spagna, ma nel mentre arrivano novità importanti: è stato firmato il rinnovo fino al 2030.

Dopo il Gran Premio di Monaco si torna subito in pista, nel fine settimana del 1° giugno, per un altro importante appuntamento. I piloti di Formula 1 si metteranno infatti in gioco in Spagna, su un circuito che può regalare belle soddisfazioni. Grande attenzione però, nelle ultime ore, è stata attirata da un’altra novità importante. Come comunicato in via ufficiale, si è raggiunto un accordo di rinnovo fino al 2030. Di seguito tutti i dettagli.

Ufficiale Formula 1: c’è il rinnovo fino al 2030

La F1 procede a ritmi spediti. La concentrazione è tutta sulla gara. Ma occhio anche alle ultime novità in merito ad un contratto in particolare. C’è l’accordo con la Pepsi fino al 2030: la partnership continua!

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della F1, in merito alla partnership rinnovata con Pepsi ha dichiarato: “Oggi celebriamo la partnership tra due brand iconici e storici a livello globale. Un’unione frizzante che combina tradizione e innovazione. Generando entusiasmo, intrattenimento ed esperienze indimenticabili per i nostri fan e clienti in tutto il mondo”.

“PepsiCo – ha aggiunto – sfrutterà il potenziale unico della Formula 1 come piattaforma globale per connettersi con nuovi pubblici. E noi beneficeremo della loro energia, dei loro prodotti straordinari e della loro comunità fedele. Con una lunga storia di creatività e capacità di celebrare i momenti speciali della vita, PepsiCo è il partner ideale per condividere momenti unici lungo il nostro cammino“.

Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Eugene Willemsen, CEO International Beverages di PepsiCo, che ha riferito: “Questa partnership storica con la Formula 1 rappresenta una fusione perfetta tra due colossi globali. Colossi che condividono la passione per la creazione di esperienze straordinarie per i fan”.

“L’incomparabile piattaforma globale della Formula 1 e la sua straordinaria traiettoria di crescita si allineano perfettamente con le nostre ambizioni di far crescere i nostri brand su scala mondiale. Insieme, offriremo esperienze audaci e innovative che coinvolgeranno piloti e fan dentro e fuori dai circuiti, supportando al contempo l’espansione continua della Formula 1 verso nuovi pubblici in mercati dove PepsiCo e Sting hanno una forte presenza”, ha concluso.