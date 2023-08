Red Bull, Marko: “Ferrari e Mercedes non hanno fatto un buon lavoro”

Al termine del Gran Premio del Belgio, concluso con una doppietta Red Bull capitanata da Verstappen, Helmut Marko è tornato a parlare della superiorità della squadra: “Non mi sarei mai aspettato di avere un vantaggio tanto ampio su Ferrari e Mercedes. Noi abbiamo solamente sviluppato la nostra monoposto e siamo onestamente sorpresi che gli altri non abbiano fatto un buon lavoro. Sia Mercedes che Ferrari non hanno fatto nemmeno un passo avanti. Per questo siamo così tanto avanti rispetto a loro. Dietro di noi il nostro primo rivale cambia in continuazione. Una volta è la Ferrari, un’altra è la McLaren e un’altra volta ancora è Aston Martin oppure Mercedes. Chiaramente questo ci dà un vantaggio per la prossima stagione, dedicandoci alla macchina 2024. Non dobbiamo utilizzare tutte le nostre risorse per la monoposto di quest’anno”.