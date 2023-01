Red Bull: Horner apre ad un possibile ritorno in Ricciardo

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, apre alla possibilità che Daniel Ricciardo possa tornare alla guida di una vettura del team austriaco pur specificando che al momento non ha intenzione di offrire al pilota australiano una volante ufficiale. Ricciardo – ex membro del Red Bull Junior Team – ha lasciato la Red Bull per la Renault (ora Alpine) alla fine della stagione 2018, dopo cinque stagioni con la squadra che lo ha visto vincere sette gare. Dopo due anni con la scuderia francese, è poi passato alla McLaren nel 2021. Tuttavia, dopo due stagioni di difficoltà, la McLaren ha deciso di sostituire Ricciardo con il connazionale Oscar Piastri per il 2023, lasciandogli l’opportunità di tornare alla Red Bull, dove servirà come terzo pilota per la squadra.