Lo spagnolo della Ducati pronto a giocarsi il campionato già in Giappone: “Non è facile, ma siamo vicini a celebrare qualcosa di importante. Questa è la mia seconda vita in MotoGP”.

Marc Marquez intravede il traguardo più atteso: il ritorno al titolo mondiale. Alla vigilia del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale MotoGP, il fuoriclasse della Ducati si è presentato in conferenza stampa con emozioni contrastanti, tra determinazione e memoria del passato: «Mi piacerebbe lottare per la vittoria, significherebbe avere l’opportunità di vincere il campionato. Il nostro obiettivo è chiudere qui il discorso iridato, ma se non sarà possibile aspetteremo. Sono molto vicino a chiudere un cerchio aperto cinque anni fa con un infortunio molto grave».

Marquez ha sottolineato anche la competitività del fratello Alex: «Mi aspetto che sarà veloce per tutto il weekend. Sta guidando molto bene e non sarà semplice».

La rinascita dopo gli infortuni

Il campione spagnolo ha ricordato le difficoltà vissute nelle ultime stagioni: «Gli ultimi anni sono stati estremamente complicati, credo di aver perso due o tre stagioni da pilota perché ero più a casa che in pista. Ma nella vita privata ho imparato molto e questa è la mia seconda vita in MotoGP».

Con uno sguardo al passato e alla maturità acquisita, Marquez ha spiegato: «Ho imparato a ridurre i rischi e a rispettare i tempi di recupero. Il valore di un titolo è sempre lo stesso: quello del 2013 fu speciale perché si decise all’ultima gara di Valencia, ma fu più difficile controllare le emozioni. Qui mancano ancora sei gare».

Domenica a Motegi potrebbe arrivare il verdetto: Marquez è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda.