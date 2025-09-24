Il 27 e 28 settembre la Riviera Romagnola ospita i Campionati italiani Assoluti, Under 23, Age Group, la Mixed Relay e la Coppa Crono. Gare Elite in diretta su RaiPlay.

Dopo l’Ironman, Cervia torna sotto i riflettori con un altro weekend di grande multidisciplina. Sabato 27 e domenica 28 settembre, la località romagnola ospiterà i Campionati italiani di Triathlon Sprint: 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa per assegnare i titoli Assoluti, Under 23, Age Group, oltre alla Mixed Relay e alla Coppa Crono.

Saranno circa tremila gli atleti attesi al Fantini Club, cuore organizzativo della manifestazione curata dalla Flipper Triathlon Asd, per una due giorni di gare e spettacolo che coinvolgerà anche tanti appassionati.

Il programma

Sabato : alle 8:40 scatterà la gara Elite femminile, seguita alle 9:55 da quella maschile (premiazioni alle 12:00). Poi toccherà agli Age Group, con le batterie femminili dalle 12:30 e premiazioni fissate alle 17:45.

Domenica: spazio alla spettacolare Mixed Relay 2+2 (due uomini e due donne per squadra), format olimpico da Tokyo 2020, al via alle 8:30 e premiazioni alle 11:00. Alle 11:45 la Coppa Crono, riservata agli Age Group a squadre da 3 a 5 atleti, con arrivo e premiazione alle 17:00.

Le gare Elite di sabato saranno trasmesse in diretta su RaiPlay dalle 8:30 alle 11:30, offrendo la possibilità di seguire da casa i protagonisti della rassegna.

Le parole del presidente Fitri

«Siamo orgogliosi di ritrovarci in Riviera Romagnola – ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei – non solo per incoronare i nuovi campioni italiani, ma anche per celebrare lo spirito di comunità che unisce atleti, tecnici, organizzatori e tifosi. Cervia ha dimostrato più volte di essere la sede ideale: il contesto paesaggistico, la cura organizzativa e l’accoglienza ne fanno il teatro perfetto per gare spettacolari».