Non sono arrivate buone notizie per il Napoli: Antonio Conte dovrà fare a meno di Buongiorno, di seguito il comunicato ufficiale sull’infortunio.

Il Napoli si sta preparando per il big match da disputare con il Milan di Massimiliano Allegri ma per Conte non arrivano buone notizie. Ecco cosa filtra sulle condizioni di Alessandro Buongiorno dopo l’infortunio rimediato contro il Napoli.

Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Buongiorno: ecco quando può rientrare

Come comunicato in via ufficiale dal Napoli: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Difficile che possa farcela per la gara col Genoa del 5 ottobre. Molto probabilmente infatti il difensore azzurro rientrerà dopo la sosta per le Nazionali che si terrà dal 6 al 14 ottobre 2025. Le sue condizioni saranno comunque rivalutate giorno per giorno e lo staff medico del club lo seguirà passo dopo passo.