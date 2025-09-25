Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili dominano dall’inizio alla fine: battute Gran Bretagna e Polonia. Un successo dedicato a Filippo Mondelli.

L’Italia torna sul tetto del mondo nel quattro di coppia maschile. Al Shanghai Watersport Centre, gli azzurri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno conquistato la medaglia d’oro iridata, regalando al canottaggio italiano un’altra pagina indimenticabile.

Gara perfetta

Partenza sprint degli azzurri, subito davanti a Polonia e Gran Bretagna con un margine già netto ai 500 metri (oltre 1.6 secondi). A metà gara l’Italia aumenta ancora il ritmo, toccando i 3.25 di vantaggio sugli Stati Uniti e controllando la pressione britannica. Nel finale gli inglesi provano a recuperare, ma la barca tricolore non lascia scampo: trionfo con quasi due secondi di margine sulla Gran Bretagna, terza la Polonia.

Il ricordo di Mondelli

Un successo che profuma anche di memoria e affetto. La Federazione Italiana Canottaggio, celebrando la vittoria, ha voluto ricordare Filippo Mondelli, protagonista del titolo mondiale 2018 a Plovdiv e scomparso prematuramente: «Sette anni dopo Plovdiv, con il pensiero rivolto al nostro Filippo che dall’alto avrà fatto un tifo straordinario per i nostri ragazzi. Italia campione del mondo».

Con questo oro, l’Italia conferma la tradizione vincente nel remo e rilancia le proprie ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.