Sport in tv oggi, torna in campo Sinner: tennis, calcio e tanto altro
Sport in tv oggi: ecco qual è il programma di questo giovedì 25 settembre tra tennis, calcio e molto altro.
Programma intenso per questo giovedì 25 settembre nel mondo dello sport. A Pechino e Tokyo il tennis entra nel vivo con l’esordio dei campioni. Ma c’è anche tanto calcio e non solo. Di seguito tutto il programma della giornata.
Sport in tv: il tennis entra nel vivo tra Tokyo e Pechino! Il programma di giovedì 25 settembre
04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Nishioka (ore 04.00)
05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Cilic (quarto match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 13.00 italiane su Sky Sport Uno)
09.30 VOLLEY (Mondiali, quarti di finale) – Cechia-Iran (diretta streaming su VBTV, DAZN)
11.30 NUOTO PARALIMPICO – Mondiali, quinta giornata: finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
11.45 FLAG FOOTBALL (Europei femminili) – Italia-Danimarca (diretta streaming su IFAF Tv)
13.00 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Italia-Portogallo (diretta streaming su IFAF Tv)
13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Speed maschile, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
13.05 CICLISMO (Mondiali) – Gara in linea under 23 donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
14.00 VOLLEY (Mondiali, quarti di finale) – USA-Bulgaria (diretta streaming su VBTV, DAZN)
14.00 EQUITAZIONE – Nations Cup di completo a Ligneres (diretta streaming su FEI Tv)
14.00 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Israele-Cechia (diretta streaming su baseballeurope.tv)
15.00 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Italia-Germania (diretta streaming su baseballeurope.tv)
15.30 FLAG FOOTBALL (Europei femminili) – Italia-Irlanda (diretta streaming su IFAF Tv)
15.30 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Italia-Ucraina (diretta streaming su IFAF Tv)
16.45 FLAG FOOTBALL (Europei maschili) – Italia-Norvegia (diretta streaming su IFAF Tv)
18.00 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Spagna-Gran Bretagna (diretta streaming su baseballeurope.tv)
18.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Coppa Italia, sedicesimi di finale) – Genoa-Empoli (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)
18.45 CALCIO (Europa League) – G.A. Eagles-FCSB (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Europa League) – Lilla-Brann (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Elche (diretta streaming su DAZN)
19.30 BASEBALL (Europei, quarti di finale) – Croazia-Paesi Bassi (diretta streaming su baseballeurope.tv)
20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Hilal-Al Okhdood (diretta streaming su Como Tv)
20.45 CALCIO (Serie C) – Brescia-Novara (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Triestina (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Lecco (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Aston Villa-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Salisburgo-Porto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Stoccarda-Celta Vigo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Utrecht-Lione (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League) – Young Boys-Panathinaikos, Ferencvaros-Plzen, Glasgow Rangers-Genk (in formato diretta gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go e NOW, in alternanza con le altre partite della serata)
21.00 CALCIO (Coppa Italia, sedicesimi di finale) – Torino-Pisa (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)
21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Barcellona (diretta streaming su DAZN)