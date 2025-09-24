Dopo il 3-0 dei polacchi sulla Turchia, gli azzurri ritrovano i grandi rivali europei. Negli ultimi tre anni una sfida continua tra finali e partite decisive.

L’Italia conosce il suo prossimo avversario: sarà la Polonia a contendere agli azzurri l’accesso alla finale dei Campionati del Mondo di volley. La squadra di Nikola Grbic ha dominato la Turchia con un netto 3-0 (25-15, 25-22, 25-19), guadagnandosi la semifinale contro gli uomini di Ferdinando De Giorgi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un incrocio che ormai è diventato un classico della pallavolo europea e mondiale. Solo negli ultimi tre anni Italia e Polonia si sono affrontate in sfide che hanno spesso deciso medaglie e trofei:

Finale 3°-4° posto VNL 2022

Finale Mondiali 2022

Finale Eurovolley 2023

Finale VNL 2025

Ora un nuovo capitolo di questa rivalità si scrive al Mondiale, con in palio la possibilità di giocarsi l’oro. Un duello che promette spettacolo e tensione altissima, come la tradizione tra queste due nazionali impone.