La Juventus si sta preparando al match da disputare contro l’Atalanta e non solo: la società è al lavoro sul mercato e ha già pronto un colpo per gennaio.

La Juventus sa che, nonostante le pesanti assenze per Juric, quella contro l’Atalanta sarà una sfida tutt’altro che semplice. All’Allianz Stadium, nel pomeriggio di sabato, si dovrà perciò porre massima attenzione su ogni dettaglio. Nel frattempo, poi, la società sta anche lavorando sul mercato: ecco cosa filtra su un colpo in particolare.

Juventus, può tornare in Serie A: il club bianconero punta sul big

La Juventus, come raccontato questa mattina da ‘Tuttosport’, sta seriamente pensando di affondare il colpo che porta a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista, ex Lazio, è sempre piaciuto al club bianconero e ora – dopo quasi tre anni trascorsi in Arabia Saudita all’Al-Hilal – potrebbe davvero tornare in Serie A.

La Juventus sta seriamente pensando a lui per rinfoltire la mediana dove attualmente Teun Koopmeiners non sta performando. Non basta il solo Thuram, nonostante le sue indiscutibili qualità.

Il contratto del ‘Sergente’ con il club arabo è in scadenza nel 2026, quindi la Juve sta ragionando su un possibile assalto già a gennaio. Il suo cartellino potrebbe essere messo in vendita a prezzo di saldo e sono perciò stati anche avviati i primi sondaggi esplorativi.

Al momento l’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore che in Arabia percepisce ben 20 milioni di euro. Dovrebbe perciò nettamente ridurre le pretese per tornare in Serie A e approdare alla corte di Tudor.