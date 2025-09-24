Europa League, i giallorossi di Gasperini partono bene: domato il Nizza, il cammino internazionale comincia con una vittoria

Prima di Europa League per la Roma, primi tre punti messi in cassaforte. In trasferta contro il Nizza i giallorossi hanno giocato una partita grintosa già dai primi giri di orologio, malgrado qualche piccolo squillo iniziale dei padroni di casa per tentare di indirizzare per il verso giusto la gara.

La squadra di Gasperini rientra a Trigoria con un buon bottino e prosegue, sulla scia della fiducia ricominciata in occasione del derby contro la Lazio, verso il prossimo impegno di campionato.

Il Nizza resiste un tempo, poi esce la Roma: giallorossi a segno due volte in tre minuti

Inizio match con qualche azione dei padroni di casa, in particolare quella di Boga a pochi minuti dal fischio d’inizio. La Roma prende le misure e comincia a cercare i punti deboli degli avversari, una tattica che si rivela vincente. Le lacune del Nizza si palesano con il passare dei minuti, e in maniera direttamente proporzionale crescono invece le occasioni e il fraseggio della Roma.

La difesa del Nizza regge, gli attacchi giallorossi sono numerosi, ma ancora inefficaci. Dovbyk e Soulé sono i primi a creare occasioni da gol, Rensch si conferma l’uomo in più. Al 38′ la Roma riesce a bucare la difesa del Nizza, segna Mancini con un’incornata vincente; la rete giallorossa viene però annullata per via di una posizione di fuorigioco. La prima frazione vede le due formazioni recarsi negli spogliatoi con il punteggio ancora inchiodato sullo 0 a 0.

Con l’ingresso di Lorenzo Pellegrini la Roma cambia pelle: il numero sette si rende subito pericoloso e, al 52′, confeziona l’assist per N’Dicka su calcio d’angolo. Un colpo di testa che sblocca la partita. I giallorossi allungano con Mancini, che ottiene la sua rivincita: stavolta il suo gol, un siluro al volo, è valido, la Roma si porta sul 2 a 0; l’assist, è del nuovo arrivato Tsimikas.

I padroni di casa conquistano un calcio di rigore per un fallo di Pisilli su Mendy, al 77′ Moffi riapre il match. Qualche brivido nel finale, ma alla fine a vincere è la Roma di Gasperini, che parte con il piede giusto in Europa League e conferma un trend positivo di risultati utili in tutte le competizioni.