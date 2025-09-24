Jannik Sinner sta per tornare in campo: manca davvero pochissimo per il suo esordio a Pechino: ecco quando e a che ora giocherà contro Cilic.

Jannik Sinner, dopo le settimane di stop e di riposo prese in seguito alla finale degli US Open, sta per tornare. L’altoatesino scenderà di nuovo in campo a Pechino e lo farà, all’esordio, contro Cilic. Di seguito i dettagli sul match.

Sinner torna in campo contro Cilic: quando e a che ora sarà giocato il match

All’Atp 500 di Pechino, Jannik Sinner se la vedrà con Marin Cilic al primo turno. Il China Open inizierà domani – 25 settembre – e procederà fino al primo ottobre 2025; si giocherà sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre. Sinner giocherà proprio domani contro Cilic all’esordio.

La sfida andrà in scena a partire dalle ore 13:00 italiane e sarà trasmessa su ‘Sky Sport Tennis’ e ‘Sky Sport Uno’ in diretta tv, così come in streaming su ‘Now Tv’ e ‘Sky Go’ per gli abbonati alle piattaforme. Manca quindi pochissimo per rivedere l’attuale numero 2 del mondo – scavalcato da Alcaraz a New York – in campo in un nuovo appuntamento per questo 2025.