Jannik Sinner oggi torna in campo e se la vedrà con Cilic a Pechino: l’orario dell’esordio dell’altoatesino e dove vederla in tv e streaming.

Jannik Sinner quest’oggi scenderà in campo a Pechino e, all’esordio dell’ATP500, se la vedrà con il croato Marin Cilic. L’azzurro torna sul cemento per una nuova competizione dopo la finale persa agli US Open e conta di ripartire nel migliore dei modi.

Sinner in campo contro Cilic: orario e programma del match

Jannik Sinner sarà oggi impegnato contro Marin Cilic nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino che inizierà non prima delle ore 13:00 italiane.

Il match d’esordio dell’attuale numero 2 del mondo potrà essere seguito sui canali di ‘Sky Sport’, ovvero ‘Sky Sport Uno’ (201) e ‘Sky Sport Tennis’ in diretta tv. Ma sarà visibile anche in streaming su ‘SkyGo’, ‘NOW’ e su ‘Tennis Tv’.