A Gibilterra la valdostana del Centro Sportivo Esercito domina il Campionato Europeo di Cross Country Eliminator, battendo la campionessa del mondo Sukhopalova e la ceca Pernická

Sette volte regina. A soli 23 anni Gaia Tormena scrive un’altra pagina di storia del Cross Country Eliminator, vincendo a Gibilterra il suo settimo titolo europeo consecutivo. Dopo il secondo posto nelle qualifiche, l’azzurra del Centro Sportivo Esercito ha imposto la sua legge in tutte le fasi eliminatorie fino a una finale emozionante, disputata in condizioni di vento forte e temperature elevate.

Decisa sin dall’avvio, Tormena ha preso il comando già dalle prime pedalate, resistendo al pressing della ceca Adéla Pernická e staccando nel finale l’ucraina Mariia Sukhopalova, campionessa del mondo in carica, che ha chiuso seconda davanti alla stessa Pernická.

“Ogni vittoria è speciale, ma questa mi ha messa alla prova in un modo diverso e ha per me un significato ancora più profondo”, ha detto Tormena. Prossima tappa sabato 11 ottobre a Barcellona, per una prova di Coppa del Mondo.