A più di due mesi dall’inizio della stagione 2025 di Formula 1 (14 marzo), la Red Bull mette subito in chiaro le gerarchie della sua nuova coppia di piloti. Accanto all’intoccabile Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, ci sarà Liam Lawson, che ha vinto il ballottaggio con Yuki Tsunoda per il sedile della scuderia austriaca. Non sarà facile per la guida neozelandese ambientarsi e gestire la grande pressione a cui è storicamente, soprattutto negli ultimi anni, sottoposto il secondo pilota della Red Bull. Da Danil Kvyat ad Alexander Albon fino al più recente Sergio Perez. In tanti hanno deluso al fianco di Verstappen, sia per ovvia bravura dell’olandese ma anche a causa delle tante aspettative che si vanno a creare su piloti che si vanno a sedere su uno dei sedili più prestigiosi della griglia. Il ruolo di Lawson è già stato chiarito da Helmut Marko: “Sia in qualifica che in gara, dovrebbe essere in grado di rimanere a tre decimi da Max. Questo dovrebbe essere sufficiente per poter lottare per il campionato costruttori. Piano piano dovrà migliorare il più possibile, ma tenendo sempre presente che è al fianco del miglior pilota di F1 del momento. Non dovrà lasciarsi condizionare dalle vicende esterne al team. Liam dovrà accettare che Verstappen è il pilota di punta. Salirà giustamente con l’ambizione di battere Max, ma tutti i piloti che si sono posti questo obiettivo non hanno reso come dovevano”, le parole riportate da Sport.de.

Il 2024 di Lawson

Il neozelandese ha iniziato la stagione da terzo pilota in Racing Bulls più indietro nelle gerarchie rispetto a Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Il 2024 dell’australiano ex Red Bull, McLaren e Renault non è andato secondo le aspettative e a settembre è stato sostituito proprio da Lawson, annunciato dalla RB come nuova guida anche per la stagione 2025. Fa il suo esordio in RB nel GP di Austin e va subito a punti chiudendo al nono posto. Nelle ultime cinque gare del Mondiale conclude 15° in Messico, nono in Brasile, 16° a Las Vegas, 14° in Qatar e ritirato ad Abu Dhabi. Nelle sei prove disputate ha battuto il compagno Tsunoda due volte considerando anche un ritiro a testa.

La carriera di Lawson

L’avventura di Lawson in Formula 1 non inizia nel 2024, ma nel 2023 quando fa il suo esordio nel circus nel GP di Olanda (Zandvoort) in sostituzione di Daniel Ricciardo, infortunatosi al polso nelle prove libere, conquistando un buon 13° posto. Gareggerà anche nei quattro GP successivi prima di restituire il sedile a Ricciardo. Dopo aver sfiorato i punti a Monza (12°) ottiene i primi punti in F1 nel Gran Premio di Singapore (9°). Va vicino al bis a Suzuka concludendo 11°. Per quanto riguarda le categorie inferiori, Lawson vanta un terzo posto nel Mondiale 2022 di F2, dietro Drugovich e Pourchaire, e il secondo posto nel 2019 in Euroformula Open dietro Sato, nonostante diverse gare saltate per la partecipazione contemporanea al Mondiale di F3, chiuso in undicesima posizione.