Lawrence Stroll: “Non ho investito centinaia di milioni per lasciare la F1 ora”

Il proprietario della Aston Martin, Lawrence Stroll, ha parlato del prossimo futuro della sua scuderia che sarà ancora in Formula Uno la prossima stagione. Se ci fossero dei dubbi a riguardo sono stati tutti sventati da parte del padre di Lance Stroll, che ha voluto sottolineare la voglia e gli sforzi economici importanti per rimanere in Formula Uno.

Le parole di Lawrence Stroll al New York Times: “Non so da dove provengano quelle speculazioni. L’ho letto in una o due pubblicazioni. Non spenderai centinaia di milioni di sterline per costruire la migliore fabbrica di Formula 1, se stai per lasciare il business, e non hai intenzione di assumere altri 400 dei migliori dipendenti se stai per lasciare l’attività. Ho dimostrato attraverso il mio impegno, e non potrei essere più lontano dalla verità, che non voglio smettere di essere l’azionista di maggioranza di questa squadra per un tempo molto, molto, molto, molto, molto lungo, e lo stesso è vero per la compagnia di veicoli stradali. Ho intenzione di gestire queste attività per molti, molti anni. Sono all’inizio del viaggio su entrambi. Voglio sempre rimanere l’azionista di maggioranza. Questo non cambierà mai“.