Marsiglia, Gattuso avverte i suoi verso il Montpellier: “Se pensiamo ai regali e allo champagne prenderemo tanti gol…”

Turno infrasettimanale a pochi giorni dal Natale per il Marsiglia, che domani sera affronterà il Montpellier in Ligue 1. E Gennaro Gattuso mette in guardi i suoi: “Domani affrontiamo il Montpellier, una squadra che spaventa in transizione. Sarà una partita molto, molto difficile. E penso che che domani se pensiamo alla valigia, al papà, alla mamma, ai figli, alla nonna, al nonno… prenderemo tanti gol”. Il tecnico italiano ha affermato di aver raccontato ai suoi calciatori di come anche lui facesse fatica i primi anni: “Ho detto loro che quando ero giocatore, dal 15 al 17 dicembre circa, per me i primi anni erano un disastro. Mia moglie era giovane, mi stressava sui regali, su dove dovevamo passare il Natale… e io perdevo tante energie. Poi, con il tempo e l’esperienza, gli ho detto: Pensaci tu, Non riesco a pensare a queste cose.’ Se pensiamo al panettone, alla bottiglia di champagne, o ai regali che dobbiamo portare alla nostra famiglia, domani dovremo fare le valigie”…