Un’altra giornata ricca di tennis all’orizzonte tra Auckland, Brisbane, Hong Kong per il circuito ATP/WTA e con la United Cup che volge verso la conclusione della fase a gironi. Scende in campo anche l’Italia con Cobolli e Paolini che provano a raggiungere i quarti di finale dell’evento a squadre, mentre A Brisbane tocca a Matteo Arnaldi dopo la sconfitta di Berrettini per mano di Thompson. A Auckland incontro proibitivo per Lucia Bronzetti contro Madison Keys, mentre a Hong Kong c’è Francesco Passaro atteso dall’esame Martinez dopo aver superato le qualificazioni.

DJOKOVIC, KYRGIOS E SABALENKA A BRISBANE

A Brisbane un martedì tutto da vivere, con i big dei due tabelloni che entrano in gioco. Novak Djokovic e Nick Kyrgios, dopo aver esordito con una vittoria nel torneo di doppio, ora sono attesi dai rispettivi incontri di singoalre: il serbo sfida la wild card Hijikata, mentre l’australiano dovrà vedersela contro il francese Mpetshi Perricard. Ad aprire il programma sullo Show Court 1 sarà invece Matteo Arnaldi contro l’aussie Alexey Popyrin. Tante le top players in campo dopo il bye all’esordio: si apre il 2025 della numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

PAT RAFTER ARENA

Ore 02:00 – (4) Badosa vs Avanesyan

a seguire – (1) Sabalenka vs Zarazua

Non prima delle 05:30 – Mpetshi Perricard vs (PR) Kyrgios

non prima delle 08:30 – (1) Djokovic vs (WC) Hijikata

SHOW COURT 1

Ore 02:00 – Arnaldi vs Popyrin

a seguire – (4) Tiafoe vs Walton

a seguire – Blinkova vs (8) Andreeva

Non prima delle 07:00 – Bouzkova vs Ostapenko

a seguire – Jabeur vs (14) Alexandrova

SHOW COURT 2

Ore 02:00 – Kessler vs (15) Putintseva

a seguire – (6) Kalinskaya vs Krueger

a seguire – Cazaux vs (5) Korda

a seguire – (Q) Basavareddy vs Monfils

a seguire – (5) Shnaider vs Kalinina

COURT 10

Ore 02:00 – (Q) Gomez vs (PR) Opelka

a seguire – Mensik vs (Q) Kukushkin

PASSARO CONTRO MARTINEZ A HONG KONG

Una prima giornata in chiaroscuro per gli azzurri a Hong Kong, dove si è registrata la vittoria di Sonego e il ko di Darderi. Ora tocca invece a Francesco Passaro, bravo a superare le qualificazioni e a iniziare con il piede giusto la nuova annata. Il tennista umbro classe ’01 proverà a ribaltare il pronostico contro lo spagnolo Pedro Martinez, settima forza del tabellone. Da segnalare anche un intrigante Shapovalov-Nishikori sul Centre Court.

CENTRE COURT

Ore 06:00 – (5) Borges vs Bu

a seguire – Shapovalov vs (WC) Nishikori

a seguire – Shang vs (WC) Wong

COURT 1

Ore 05:00 – (WC) Bergs vs (Q) Moro Canas

a seguire – Musetti/Sonego vs Gonzalez/Miedler

a seguire – (Q) Passaro vs (7) Martinez

COURT 2

Ore 05:00 – Muller vs (Q) Huesler

a seguire – Munar vs Davidovich Fokina

a seguire – (Q) Diallo vs Carballes Baena

BRONZETTI SFIDA KEYS A AUCKLAND

Giornata decisamente interessante nella città neozelandese, dove tocca a Lucia Bronzetti difendere i colori della bandiera azzurra dopo l’eliminazione di Lucrezia Stefanini. Il sorteggio è stato sfortunato, ponendola di fronte alla prima testa di serie del tabellone Madison Keys. Ma esordiscono anche la numero due e tre del seeding, ovvero Elise Mertens e Amanda Anisimova. Il tutto, senza dimenticare Emma Raducanu, attesa dalla statunitense Montgomery.

CENTRE COURT

Ore 23:30 – Kenin vs X. Wang

a seguire – (1) Keys vs Bronzetti

a seguire – Yang vs (2) Mertens

Non prima delle 06:30 – Montgomery vs (6) Raducanu

Non prima delle 08:00 – Parks vs (3) Anisimova

GRAND STAND

Ore 23:30 – Starodubtseva vs Cristian

Baptiste vs Jamrichova

Minnen vs Friedsam

ITALIA PER I QUARTI IN UNITED CUP

La squadra azzurra scenderà in campo nel pieno della notte italiana in quel di Sydney, dove potrebbe bastare anche una sconfitta per 2-1 per vincere comunque il girone. Flavio Cobolli se la vedrà contro Ugo Humbert, mentre Jasmine Paolini dovrà vedersela contro Chloe Paquet da super favorita. L’altra sfida della giornata vedrà affrontarsi invece Stati Uniti e Croazia: da un lato Taylor Fritz e Coco Gauff, dall’altro due amici di lunga data, ovvero Borna Coric e Donna Vekic.

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

00:30 – Italia vs Francia

03:00 – Usa vs Croazia