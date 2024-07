Formula 2, Kimi Antonelli ammette: “Non so se sono pronto per il salto in F1”

Solo 17 anni, ma idee molto chiare e soprattutto nessuna fretta di arrivare. Andrea Kimi Antonelli è uno dei protagonisti del Mondiale di Formula 2 nonché uno dei piloti più accreditati per prendere il posto di Lewis Hamilton in Mercedes il prossimo anno in F1. La vittoria nel GP d’Ungheria dell’ultimo weekend non ha fatto altro che confermare il talento del pilota italiano, il quale ha però ammesso in tutta onestà: “Non so se sono pronto per fare il salto in Formula 1. Devo ancora imparare tanto, specialmente a livello di dettagli, e commetto qualche errore di troppo“.

“Sabato, ad esempio, ho sbagliato in curva 1 e ho rovinato le gomme. Sapevo di averlo fatto, eppure ho continuato a forzare e alla fine è stato inevitabile il rientro ai box. Di contro è stata una lezione importante in vista della gara. Siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora del lavoro da fare – ha aggiunto Antonelli, che infine ha svelato il turning point della stagione – Dopo la vittoria di Silverstone tutto è cambiato. Avevo tanta pressione addosso che non faceva altro che aumentare settimana dopo settimana: vincere è stato un grande sollievo. Ho quindi iniziato a guidare in maniera più libera, senza pensare al risultato, e penso si sia visto già in Ungheria“.