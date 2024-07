Ferrari, Vasseur sulla pole di Leclerc: “Possiamo vincere, ma non c’è nulla di fatto”

“Abbiamo possibilità di vincere? Certo, ma è presto per dirlo. A Spa partire in prima fila è un buon risultato per il team e per Leclerc. La gara, però, è domani, ci saranno tante possibilità di sorpasso. Non c’è nulla di già fatto. Leclerc? Sono sorpreso che qualcuno dica che non sia motivato. Questa pole sarà anche una bella spinta, ma lui è sempre motivato”. Queste le parole di Frederic Vasseur dopo le qualifiche al Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il team principal della Ferrari ha commentato il risultato in qualifica di Charles Leclerc, che partirà davanti a tutti grazie alla penalità inflitta a Max Verstappen.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP BELGIO

LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE

“Per domani abbiamo fatto delle scelte conservative, tenendo 2 set di Hard. Sappiamo che le McLaren e Max erano molto forti, ma noi abbiamo un bel passo gara. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi dopo un buon inizio di fine settimana. Red Bull dal carico alto? Non voglio fare queste previsioni su cosa può accadere in curva 1 – ha aggiunto -. Dobbiamo fare bene, partire bene e poi concentrarci su noi stessi e sulle nostre gomme. Non voglio pensare agli altri”.