F1, pagelle qualifiche GP Belgio: sorpresa Leclerc, delusione McLaren

Charles Leclerc ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, seguito da Sergio Perez. Il miglior tempo è stato registrato da Max Verstappen, che domani dovrà però scontare dieci posizioni di penalità dopo aver sostituito l’ICE sulla propria Red Bull. La seconda fila è stata poi occupata da due inglesi: Lewis Hamilton, terzo, e Lando Norris, in quarta posizione.

LECLERC: 9.5

Charles Leclerc firma un ottimo giro durante gli ultimi attimi del Q3, ottenendo il secondo miglior tempo della sessione. Il monegasco ottiene la pole position con la penalità di Max Verstappen e si prepara a scattare dalla prima casella domani. Le condizioni miste hanno aiutato la Ferrari, rimescolando le carte in tavola.

PEREZ: 8.5

Sergio Perez torna, per la prima volta in diverse settimane, in prima fila. Il messicano si salva per un soffio in Q2, ma poi segna un giro positivo in Q3. Il distacco con il compagno di squadra è importante, ma lo scudiero della Red Bull domani ha la possibilità di redimersi dopo un complesso avvio di campionato.

HAMILTON: 8.5

Lewis Hamilton conclude le qualifiche belghe in terza posizione. L’inglese, il migliore delle frecce d’argento, firma il quarto miglior tempo della sessione. Un risultato speranzoso per una Mercedes che aveva iniziato il fine settimana in grande difficoltà.

NORRIS: 7.5

La McLaren non è tra i protagonisti della giornata, rimanendo nell’ombra nel corso di una sessione in cui era data per favorita. E’ il numero quattro ad ottenere il miglior risultato, ottenendo la quarta posizione in griglia.

SAINZ: 6

Delude Carlos Sainz, che non riesce a far meglio della settima posizione. Lo spagnolo domani dovrà tentare una rimonta, giocando le sue carte migliori, per cercare di tornare in zona podio.

VERSTAPPEN: 10

Max Verstappen sigla un ottimo giro sulla pista di Spa-Francorchamps, conquistando il tempo migliore delle qualifiche. La penalità di dieci posizioni gli impedisce però di ottenere la prima posizione sulla griglia di partenza di domani. Il numero 1 è dunque chiamato alla rimonta dalla undicesima casella.