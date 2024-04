F1, Sainz sul suo futuro: “Credo gareggerò con una squadra competitiva nella prossima stagione”

Carlos Sainz ha parlato in conferenza stampa in vista del Gp della Cina, soffermandosi soprattutto sulle domande riguardanti il suo futuro: “È tutto aperto e ci sono ancora parecchie cose da chiarire. Ho parlato con tutti i team e la mia priorità è quella di competere con una squadra che mi possa consentire di vincere le gare“. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Non sarà una cosa immediata perché serve del tempo per trovare un accordo, ma credo di avere ottime possibilità di gareggiare con una squadra competitiva nella prossima stagione“. Lo spagnolo ha poi concluso senza sbilanciarsi sui nomi: “La scelta dipenderà dal progetto. Ogni opzione ha i suoi vantaggi e svantaggi, che ovviamente terrò in considerazione. Non voglio fare nomi in questo momento, ma ho sondato il terreno con tante scuderie. Chiaramente ci sono aspetti che non dipendono solo da me, quindi vedremo come ci si troverà e con chi“.