George Russell punge Max Verstappen: le parole del pilota Mercedes sono pesantissime. Che frecciata al campione della Red Bull.

Non scorre buon sangue tra George Russell e Max Verstappen. I due piloti difficilmente diventeranno amici, come certificano i diversi episodi divergenti avvenuti sia dentro che fuori la pista. Inoltre, nell’ultimo periodo, Max è stato uno dei nomi più chiacchierati nel mercato della Formula 1, finendo al centro dei pensieri proprio del mondo Mercedes. Toto Wolff stravede per il quattro volte campione mondiale, ma alla fine ha preferito rinnovare il contratto di George.

Proprio Russell ha recentemente riacceso i riflettori su quella che è stata l’ipotesi di mercato più chiacchierata del Paddock: un possibile tandem tra lui e Max Verstappen all’interno della Mercedes. Pur riconoscendo le doti del campione olandese, George ha sostenuto che un passaggio di Verstappen nel team tedesco “sarebbe solo una grande sconfitta”.

La provocazione di Russell

Russell non ha usato mezze parole, punzecchiando il pilota della Red Bull. Riferendosi alle voci su Verstappen in Mercedes, ha dichiarato al Telegraph: “Se mi battesse, sarebbe normale. Ma se perdesse sarebbe stata vista come una grande sconfitta. E lo stesso vale per me adesso con Kimi Antonelli. È chiaramente una situazione in cui Max avrebbe solo da perdere, e lo stesso valeva per Lewis Hamilton con me”.

Russell ha poi aggiunto: “Max è un pilota incredibile, non si può negarlo. Ma è per questo che mi piacerebbe molto affrontarlo. Io e lui ci salutiamo e basta, non parliamo molto. Io non ci perdo il sonno e di sicuro non lo perde neanche lui. La vita è breve, siamo tutti adulti. Non è necessario essere migliori amici per essere compagni di squadra. Ayrton Senna e Alain Prost non erano buoni amici, eppure hanno comunque concluso al primo e secondo posto. Lo stesso è valso per Lewis e Nico Rosberg, mentre quella di Hamilton e Fernando Alonso (riferimento al 2007) è un’eccezione. Ma Lewis avrebbe dovuto vincere quell’anno”.

La Mercedes ha vissuto una fase delicata nella prima parte della stagione, e il team principal Toto Wolff non ha mai nascosto l’interesse per Verstappen come possibile primo pilota. Tuttavia, George Russell appare deciso a mantenere il suo ruolo dominante all’interno del team. Il pilota britannico suggerisce che per Verstappen l’ingresso in Mercedes comporterebbe aspettative talmente alte da rendere ogni sconfitta ancora più evidente.