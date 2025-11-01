Dopo anni di collaborazione, il club viola e il direttore sportivo si dicono addio. Commisso: “Grazie per la passione e la professionalità, gli auguriamo il meglio per il futuro”.

È arrivata l’ufficialità: Daniele Pradè lascia la Fiorentina.

Il club viola ha annunciato in una nota la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il proprio direttore sportivo.

