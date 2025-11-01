Fiorentina, ufficiale la separazione con Daniele Pradè: “Scelta di comune accordo”
Dopo anni di collaborazione, il club viola e il direttore sportivo si dicono addio. Commisso: “Grazie per la passione e la professionalità, gli auguriamo il meglio per il futuro”.
È arrivata l’ufficialità: Daniele Pradè lascia la Fiorentina.
Il club viola ha annunciato in una nota la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il proprio direttore sportivo.
“ACF Fiorentina comunica di aver interrotto, di comune accordo, in data odierna, il rapporto professionale con il direttore sportivo Daniele Pradè.
La società, a partire dal presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, e il direttore generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.”
Una separazione arrivata dopo un lungo percorso insieme, caratterizzato da alti e bassi ma anche da momenti significativi come il ritorno in Europa e la finale di Conference League.
Le parole di Commisso
A commentare l’addio è stato direttamente il patron viola, Rocco Commisso, accompagnato dalla moglie Catherine:
“A Daniele auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro.”
Un messaggio che chiude nel segno del rispetto e della riconoscenza una collaborazione che ha segnato gli ultimi anni della gestione americana del club.
Cosa cambia ora per la Fiorentina
Con l’addio di Pradè, la società dovrà ora definire la nuova struttura dirigenziale in vista della seconda parte della stagione.
Nelle prossime settimane, il club renderà noti i nuovi assetti tecnici e organizzativi del settore sportivo.