Oscar Piastri mette le cose in chiaro in vista degli ultimi due Gran premi della stagione: messaggio inequivocabile a Norris.

Oscar Piastri affronta il finale di stagione con un messaggio diretto. Niente giochi di squadra, nessuna corsia preferenziale per il compagno di team Lando Norris. A due weekend dal termine, il pilota del McLaren crede ancora nel Mondiale, nonostante debba recuperare 24 punti. Una distanza che pesa, ma non lo convince a rinunciare. La lotta al titolo resta aperta e il suo approccio mostra ambizione, fiducia e una lettura lucida della situazione.

Il no deciso di Piastri: che messaggio a Norris

Piastri ha spiegato di aver discusso brevemente con la squadra l’ipotesi di aiutare Norris. La risposta è stata netta: “Aiutare Lando? Ne abbiamo discusso brevemente e la risposta è no. Sono ancora a pari punti con Max, posso vincere se le cose mi vanno per il verso giusto, quindi me la giocherò così”.

Il riferimento è alla battaglia diretta con Max Verstappen, altro protagonista della corsa al titolo. I 24 punti di distacco da Norris non cambiano la sua visione. L’australiano non vuole rinunciare al proprio obiettivo.

“C’è ancora una possibilità. Certo, è una chance remota … ma è già successo altre volte in passato, so che non è impossibile”. Con queste parole ha chiarito di voler correre seguendo la sua logica. Nessuna resa anticipata, niente compromessi.

L’ultima parte di stagione non è stata semplice. Da Monza Piastri non è più tornato sul podio, mentre Norris ha trovato continuità. La McLaren ha ribadito che non verranno applicate gerarchie interne. Entrambi i piloti restano liberi di gestire il proprio campionato.