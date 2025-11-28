L’australiano firma il miglior tempo nelle Prove Libere 1 a Losail e torna a lanciare segnali di competitività nel finale di stagione. Sul podio virtuale Norris e Alonso. Ferrari tra alti e bassi: Leclerc ottavo, Hamilton dodicesimo. Antonelli chiude la top-10. Alle 18.30 il via alle qualifiche che disegneranno la griglia della gara sui 100 km.

La 41esima edizione del Gran Premio del Qatar si è aperta a Losail, sul circuito di Lusail International Circuit, con un nome inatteso a guidare la prima linea cronometrica delle Prove Libere 1. A imporsi è stato l’australiano Oscar Piastri, che ha fermato il tempo in 1:20.924 (1:20.924), risultando il più rapido della sessione con un giro da 1:20.924. L’australiano ha mostrato segnali netti di ritrovata competitività in questo finale di stagione, completando una finestra cronometrica precisa con il crono di 1’20″924, che lo incorona leader della mattinata.

Alle sue spalle, in seconda e terza piazza nella top-3, si sono piazzati rispettivamente Lando Norris e lo spagnolo Fernando Alonso, autori di una sessione costante tra ritmo, trazione e passo gara. Più dietro, fuori dalla lotta immediata ma comunque in zona competitiva, Max Verstappen ha chiuso sesto, confermando un avvio di weekend attendista ma scientificamente calibrato sulla gestione delle gomme.

Ferrari prova a limitare i danni: Leclerc e Hamilton nella mischia

La Ferrari ha invece vissuto una mattinata di assestamento:

Charles Leclerc ha chiuso ottavo , a ridosso della top-10, mostrando un passo non aggressivo ma comunque solido nella gestione dei long-run.

Lewis Hamilton, al volante dell’altra monoposto rossa, ha chiuso dodicesimo, nelle retrovie del primo gruppo di classifica, senza affondi decisivi ma con un lavoro mirato sulla preparazione del set-up.

Antonelli, top-10 centrata: decimo crono per l’italiano

Prove incoraggianti per Andrea Antonelli: il giovane italiano ha chiuso la sessione con il miglior tempo della seconda frazione virtuale, risalendo la top-10 con un crono da decimo posto assoluto. Un risultato che conferma la crescita costante del pilota azzurro del vivaio italiano, pronto a vivere un weekend da outsider di qualità.

Domenica la gara sui 100 km: prima, però, le qualifiche

Il programma del GP Qatar 2025 prosegue senza soste: appuntamento alle 18.30 per le qualifiche, che decideranno la griglia di partenza della gara di domenica, in calendario sulla distanza dei 100 km. La corsa del sabato sera non assegnerà punti, ma disegnerà un’importante prima sliding door del fine settimana, con impatto diretto sulla corsa di domenica.

