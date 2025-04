Il circuito del Sakhir ospita le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del calendario 2024/2025 di F1. La sessione si apre con un brivido per Red Bull. Il team di Milton Keynes si prende il rischio di mandare in pista i suoi piloti a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, con entrambi gli scudieri che riescono a passare il taglio. Alex Albon è il primo degli esclusi, con Carlos Sainz che supera il compagno di squadra in qualifica per la prima volta dall’inizio della stagione. Diciassettesimo posto per Liam Lawson, vittima di un malfunzionamento del DRS, seguito da Gabriel Bortoleto, Lance Stroll e Oliver Bearman.

Il Q2 si apre con Esteban Ocon a muro in curva tre. Il pilota esce illeso dall’impatto, ma viene esposta bandiera rossa per spostare la Haas. Si torna in pista poco dopo, con i piloti che si vedono coinvolti in una lotta molto equilibrata per passare in Q3. Al termine dei minuti a disposizione, a rimanere esclusi sono Jack Doohan, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e – ovviamente – Esteban Ocon. Yuki Tsunoda si salva di poco e così, per la prima volta in stagione, la Red Bull vanta entrambe le monoposto in Q3.

Nei primi minuti del Q3 si distingue la Mercedes, ma sul finale emerge Oscar Piastri che ottiene la pole position con 1:29.841. La seconda piazza è occupata da George Russell, mentre Charles Leclerc finisce in terza posizione e domani partirà al fianco di Andrea Kimi Antonelli. Delude Lando Norris, che non fa meglio della sesta posizione, così come restano nell’ombra Max Verstappen – settimo – e Lewis Hamilton, solo nono.

LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE

Piastri: 10

Ottimo giro di Oscar Piastri, che allo scadere del tempo riesce a firmare il miglior tempo del Q3 e ottiene la pole con un decimo di vantaggio su George Russell. L’australiano, davanti di diverse posizioni sul compagno di squadra, tenterà domani di concretizzare.

Russell: 9.5

George Russell, sceso in pista in mattinata con diversi problemi di grip, riesce a trovare ritmo nel corso delle qualifiche. L’inglese si dimostra forte sin dal primo giro del Q3 e riesce a rimanere costante anche nell’ultimo giro lanciato, mancando di poco la pole.

Leclerc: 9

Charles Leclerc trascina la Ferrari, mentre Lewis Hamilton è solo nono. Il monegasco trova un buon giro sul finale della sessione, dopo un Q1 e un Q2 vissuto con difficoltà.

Sainz: 7

Carlos Sainz trova la sua prima apparizione in Q3. Dopo un avvio difficile, lo spagnolo riesce a far meglio del compagno di squadra Alex Albon per la prima volta in stagione, fineno ottavo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL BAHRAIN