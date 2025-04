Oscar Piastri trionfa nel Gran Premio del Bahrain. Il circuito del Sakhir ospita il quarto appuntamento del mondiale 2025 di F1. La pole position ieri è andata a Oscar Piastri, che viene affiancato da Charles Leclerc sulla griglia di partenza. Il monegasco, che aveva guadagnato una posizione dalla penalità di George Russell, si ritrova in quarta piazza poco dopo lo spegnimento dei semafori. Leclerc si trova alle spalle di Lando Norris, autore di quella che sembrava un avvio più che positivo e che si è rivelato poi essere la causa della penalità per falsa partenza.

La gara prosegue tra diverse difficoltà per tutte le squadre. Red Bull deve fare i conti con il semaforo rotto ai pit stop, elemento che rallenta le soste di entrambi i suoi piloti. McLaren, che vanta Oscar Piastri in testa al Gran Premio, fa i conti con le difficoltà di Norris. In casa Ferrari si tenta l’azzardo, partendo con la gomma gialla e fermandosi qualche giro dopo gli avversari. Le strategie si azzerano a metà gara, quando la direzione gara decide di mettere la Safety Car in pista per rimuovere alcuni detriti.

LA SECONDA PARTE DI GARA

Il gruppo di testa si ferma senza esitazione, con Ferrari che opta per la gomma hard. Più criptica è la scelta di Mercedes, che decide di mettere le soft con ancora ventiquattro tornate da completare. Alla ripartenza, Norris supera Lewis Hamilton e si mette a caccia di Leclerc. Piastri rimani in testa, gestendo un vantaggio di più di due secondi su Russell. Nel finale, l’inglese deve fare i conti con un guasto al DRS, con l’alettone che si apre fuori dalla zona consentita. Russell ha ammesso di averlo aperto per sbaglio, ma la centralina non dovrebbe permettere tale movimento. Il pilota Mercedes verrà investigato al termine della gara.

Mentre il 63 cerca di difendere la sua seconda piazza, alle sue spalle Leclerc difende su un Norris aggressivo ma non esente da errori. A cinque giri dal termine, il pilota della McLaren riesce ad avere la meglio e passa in terza posizione. Il numero 4 si mette a caccia di Russell, che raggiunge a due giri dalla bandiera a scacchi. La lotta si intensifica nel corso dell’ultimo giro, con i due che si sfiorano. Il pilota delle frecce d’argento riesce a mantenere la seconda posizione, mentre davanti Oscar Piastri va a vincere con quattordici secondi di vantaggio. A completare il podio sono George Russell, con Lando Norris terzo.

LE PAGELLE DEL GP DEL BAHRAIN

PIASTRI: 10

Prova di forza dominante per Oscar Piastri. L’australiano, ieri in pole position, si è confermato oggi. Il numero 81 della McLaren ha svolto una gara in solitaria, tagliando il traguardo con quattordici secondi di vantaggio. Il risultato di Piastri sottolinea, ancora una volta, il grande potenziale della squadra di Woking.

RUSSELL: 8

E’ il terzo podio in quattro gare per George Russell, che firma così il suo miglior inizio di stagione da quando è in F1. L’inglese, partito terzo dopo la penalità arrivata al termine delle qualifiche, supera Charles Leclerc poco dopo il via. E’ da sottolineare il finale di gara, che lo ha visto gestire le gomme rosse per ventiquattro giri. Il secondo posto di Russell non è però accertato: l’inglese potrebbe essere penalizzato per l’apertura non corretta del DRS.

NORRIS: 7

Lando Norris ha vissuto ottimi e pessimi momenti nell’arco dei 57 giri in scena in Bahrain. La gara è iniziata male, con una falsa partenza e una penalità di cinque secondi. L’inglese ha poi faticato a ritrovare ritmo, rimanendo alle spalle di Charles Leclerc per diversi giri senza riuscire a concretizzare il sorpasso. Superato il monegasco, il numero 4 è andato a caccia di George Russell

LECLERC: 7

Charles Leclerc termina in quarta posizione il Gran Premio del Bahrain, dopo essere partito dalla seconda casella. Il monegasco deve fare i conti con una strategia non perfetta, nonostante la tenacia dimostrata prima sia nelle fasi di sorpasso che in quelle difensive. La partenza sulle gomme medium non paga e nemmeno il secondo pit stop con la mescola bianca. Dopo quattro gare, Leclerc va ancora a caccia del primo podio.

L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DEL BAHRAIN