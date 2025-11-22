Lando Norris si prende la prima posizione della griglia in vista della gara di domani: il pilota britannico domina nelle qualifiche di Las Vegas.

Sarà Lando Norris a partire in testa alla griglia in occasione della gara di domani sul circuito di Las Vegas. Il pilota della McLaren ha conquistato la sua terz’ultima pole position della stagione 2025. Nonostante i diversi colpi di scena e un’asfalto completamente bagnato, a causa della pioggia, Lando si è preso una meritata pole position.

In prima fila con l’attuale leader del mondiale ci sono Max Verstappen, Carlos Sainz e George Russell. Hanno deluso invece Oscar Piastri e Charles Leclerc, rispettivamente in quinta e in nona posizione. Ancor peggio Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, eliminati nel Q1. Mentre non c’è stata nessuna azione della FIA nei confronti della Mercedes, investigata per una mancata comunicazione relativa ai set up.

Qualifiche da incubo per le Ferrari

Sono state delle qualifiche durissime per le due Ferrari. A farne di più le spese è stato Lewis Hamilton, che prima ha dovuto rallentare a causa di una bandiera gialla e poi per un solo secondo di ritardo si è beccato il semaforo rosso, non riuscendo a compiere l’ultimo giro di qualifica. Per la prima volta in carriera, il sette volte campione del mondo partirà ultimo in griglia.

Al termine delle qualifiche, Charles Leclerc ha fatto un’analisi molto dura: “Quando piove non abbiamo il passo. Sono sette anni che abbiamo questo problema. Non lo so, ho provato di tutto. Ho sempre guidato bene sul bagnato, ma da quando sono in Ferrari non ho più trovato il feeling. Ogni volta che piove sappiamo già cosa aspettarci. E’ veramente difficile da capire”. Ora il monegasco ha voglia di riscatto: la gara andrà in scena domani alle ore 05:00 in live su Sky e in streaming su NOW.