1ª Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti: a Roma il sabato è dei Giovani. Dalle 16.20 diretta su “Assalto – La TV della Scherma
Alla Nuova Fiera di Roma protagonisti gli Under 20: quattro gare e fasi decisive in live streaming gratuito su Sportface.
Prosegue alla Nuova Fiera di Roma la 1ª Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada, appuntamento che assegna i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma proprio nella Capitale. Dopo il venerdì riservato agli Under 17, la giornata di sabato accende i riflettori sulla categoria Giovani (U20).
Il programma prevede quattro gare, due per arma, con le fasi clou a partire dalle 16.20, trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, il nuovo canale ufficiale della FIS integrato nella piattaforma Sportface. La visione è gratuita, previa semplice registrazione.
Il sabato dei Giovani: quattro gare e posto per gli Assoluti
Le pedane della Fiera tornano quindi a riempirsi con la seconda giornata di gara. Gli Under 20 saranno impegnati nelle prove:
Fioretto maschile U20
Spada maschile U20
Spada femminile U20
Fioretto femminile U20
Un appuntamento centrale per la stagione nazionale, che apre la corsa alla qualificazione e permette ai migliori atleti di misurarsi con un campo gara ricco e competitivo.
Domenica gli Assoluti: il clou del weekend
Il weekend si chiuderà domenica con la giornata dedicata agli Assoluti, attesissima per livello tecnico e spettacolarità. La diretta su Assalto TV prenderà il via alle 15.00, sempre su Sportface.
La tre giorni romana conferma il ruolo della Capitale come snodo fondamentale della stagione della scherma italiana, tra giovani talenti e big del circuito nazionale.
Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada | Roma, 21-23 novembre 2025
Sabato 22 novembre – GIOVANI (Su Assalto TV dalle ore 16.20)
Fioretto Maschile U.20 – Ore 9:00 appello in pedana (183 partecipanti) – QUI i risultati
Spada Maschile U.20 – Ore 9:00 appello in pedana (198 partecipanti) – QUI i risultati
Spada Femminile U.20 – Ore 11:00 appello in pedana (140 partecipanti) – QUI i risultati
Fioretto Femminile U.20 – Ore 11:30 appello in pedana (135 partecipanti) – QUI i risultati
Domenica 23 novembre – ASSOLUTI (Su Assalto TV dalle ore 15.00)
Fioretto Maschile – Ore 9:00 appello in pedana (131 partecipanti)
Spada Maschile – Ore 9:00 appello in pedana (200 partecipanti)
Spada Femminile – Ore 11:00 appello in pedana (140 partecipanti)
Fioretto Femminile – Ore 12:30 appello in pedana (99 partecipanti)