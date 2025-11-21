Alla Nuova Fiera di Roma prende il via il lungo weekend tricolore che assegna i primi pass per i Campionati Italiani 2026. Il debutto è affidato ai Cadetti, in diretta gratuita su Assalto TV

Si alza oggi il sipario sulla 1ª Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada, ospitata negli spazi della Nuova Fiera di Roma. La tre giorni capitolina inaugura ufficialmente la corsa ai Campionati Italiani 2026, che si disputeranno proprio nella Capitale, e vede scendere in pedana centinaia di atleti delle categorie U17, U20 e Assoluti.

La giornata inaugurale è interamente dedicata ai Cadetti, protagonisti di quattro competizioni che scandiranno il venerdì romano. Le fasi decisive andranno in onda dalle 17.30 in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, il canale disponibile gratuitamente – previa semplice registrazione – sulla piattaforma Sportface, da quest’anno nuova “casa” delle produzioni FIS.

Domani, sabato, la scena passerà ai Giovani, con il collegamento live fissato dalle 16.20, mentre domenica l’attenzione sarà tutta sugli Assoluti, con il via alla diretta dalle 15.00.

Programma completo – 1ª Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti | Roma, 21-23 novembre 2025

Venerdì 21 novembre – CADETTI

(Diretta su Assalto TV dalle 17.30)

Fioretto Maschile U17 – Ore 9:00, 229 iscritti – QUI i risultati

Spada Maschile U17 – Ore 9:00, 223 iscritti – QUI i risultati

Fioretto Femminile U17 – Ore 12:00, 142 iscritte – QUI i risultati

Spada Femminile U17 – Ore 12:00, 162 iscritte – QUI i risultati

Sabato 22 novembre – GIOVANI

(Diretta su Assalto TV dalle 16.20)

Fioretto Maschile U20 – Ore 9:00, 183 partecipanti

Spada Maschile U20 – Ore 9:00, 198 partecipanti

Spada Femminile U20 – Ore 11:00, 140 partecipanti

Fioretto Femminile U20 – Ore 11:30, 135 partecipanti

Domenica 23 novembre – ASSOLUTI

(Diretta su Assalto TV dalle 15.00)