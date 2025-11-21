L’Italia conduce ora 1-0 contro il Belgio in Coppa Davis: Berrettini, nonostante le difficoltà, non sbaglia. Ora Cobolli contro Bergs.

L’Italia, in semifinale per la Coppa Davis, sta affrontando il Belgio e la prima partita è stata archiviata con successo per gli azzurri da Matteo Berrettini contro Collignon. Ora tocca a Flavio Cobolli contro Bergs.

Coppa Davis: Berrettini porta avanti l’Italia contro il Belgio

Subito dopo la prima contro il Belgio, Berrettini – che ha chiuso 6-3 6-4 contro il n° 86 del mondo Raphael Collignon – ha dichiarato: “Adesso ci sono pochi pensieri e tanta felicità, tanto affetto e voglia di lottare. Mi sono complicato la partita, ma per fortuna è andata bene, lottando fino alla fine. Ho tirato fuori tutte le energie che avevo in corpo”.

“La giornata – ha continuato – non è finita: bisogna fare il tifo per Flavio. Queste emozioni non passano mai, continuiamo così. Ora tutti con Flavio”.